櫃買中心表示，倍力資訊公司（6874）在今（24）日送件申請初次申請股票櫃檯買賣，產業別是電子工業。

根據櫃買中心資料顯示，倍力資訊成立於1999年9月間，為上市資訊服務廠資通電腦的轉投資事業，倍力資訊董事長兼總經理為許金隆，主要經營業務是開發與代理軟體產品與相關服務，送件時資本額為1億4500萬元。倍力資訊2020年業績，營收7億2231萬元，稅前盈餘5001萬元，每股盈餘3.31元。