中央流行疫情指揮中心宣布11月16日有女陪侍KTV可向市政府申請經審查核可才能復業，台中市警察局第二分局深夜針對轄內營業場所執行擴大臨檢，訝然查獲北屯路以及雙十路兩家KTV未申請復業即私自營業，其中位於雙十路仙樂絲KTV不但私自營業，且於警方臨檢時拒不開門，且私自封閉安全逃生門，警方也將全案移送都發局、經發局依法從重裁處。
隨著疫情降溫，台中市北區娛樂場所人潮明顯回流，尤其湧入大量年輕族群於KTV消費歡唱，八大行業也依政策逐步解封，為維護治安，轄區二分局針對轄內KTV、養生館、電子遊藝場執行臨檢，同步針對轄內重要路口實施封閉式路檢，除查緝違法違規外，也同時加強宣導落實防疫措施，並貫徹執行市長宣示酒駕零容忍要求。
二分局在加強臨檢過程中，於10月4日查獲北屯路獨領風騷KTV未依規定向市政府申請復業即自行營業，經查獲後，該店負責人也立即向經發局申請復業審核，日前警方再上門稽查店家已獲核准可正式營業。
另位於雙十路的仙樂絲KTV未申請復業，警方在11月19日前往臨檢，店家將大門深鎖，拒不開門，且私自將消費場所大門深鎖封閉安全逃生門，嚴重違反建築法之重大公安事故相關規定，警方進入現場逐層逐間清查顧客身分資料，立即完成蒐證及製作訪談紀錄。
二分局也將將負責人37歲徐男及2名員工、10名女陪侍及顧客43人等56人移送主管機關都發局、經發局分別依建築法第77條及傳染病防治法依法從重裁處。
台中市二分局長陳家銘說，警方除了平時例行勤務外，此次特別規劃藉密集擴大臨檢勤務，展現警方打擊犯罪的決心，他也強調如有人酒駕或酒後滋事，定會依法嚴辦，絕不寬貸。
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