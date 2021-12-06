北投地方惡霸再次犯案 警不敢大意持拘票逮人

北投地方惡霸再次犯案 警不敢大意持拘票逮人

北市北投區12月1日發生當街強押被害人上車，警方攔截圍捕，救出林姓男子，並逮捕開車的王姓男子，但王男聲稱自己也是「被害」，訊後仍依法送辦。警方調查，除王男外，還有另外2人涉案，並持槍押人，是幕後主謀，調查後確定是今年4月涉及媽祖文化協會槍擊案，綽號「楊鷲」楊志豪以及陳萬霖，4日下午將人拘提到案，檢方複訊後已聲押獲准。

自稱北聯幫的楊男，已有多項毒品前科，多次在地方鬧事，1日教唆王男打電話林男設下陷阱引誘被害人出面，持槍將人押到陽明山恐嚇，楊、陳2人趁亂逃逸，警方根據涉案王男、被害林男供詞鎖定楊等2人涉有重嫌。

楊男曾因涉及媽祖文化協會槍擊案，遭檢察官羈押2月後獲釋，前案還在法院訴訟中，又再次在地方上逞凶，案發後，檢察官已核發拘票，並向法院聲請搜索票獲准，楊男自知難逃，案發後3天主動投案，警方當場予以拘提上銬，並帶回住處搜索，起出犯案手機等，但楊男將全案都推給共犯陳萬霖，否認有帶槍恐嚇。

北投警分局表示，對於任何涉及組織及暴力犯罪案件，均會以最迅速、縝密的偵查作為追根究底，展現執法威信，並報請管轄地方檢察署檢察官指揮，聲請強制處分據以執行，以安定民心。