影集《華燈初上》自第一部上線後，就以懸疑劇情和超強卡司引發討論，連續2周都登上Netflix收視排行榜冠軍，即將上線的第二部更是找來男星吳慷仁客串詮釋扮女裝的媽媽桑「寶寶」，而在今年剛拿下金鐘男配角獎的Darren（邱凱偉）稍早則在臉書曬出扮女裝照，並發文：「歡迎光臨，你們好！我是D媽媽，請多多指教！」讓戲迷都興奮不已。

繼金鐘視帝吳慷仁為《華燈初上》扮女裝，飾演第三性酒店媽媽桑「寶mama」，Darren晚間也在臉書曬出女裝照，並寫下：「歡迎光臨，你們好！我是D媽媽，請多多指教！#期待華燈初上第二季」，只見Darren看似嬌羞地低頭入鏡，他頂著大濃妝、假睫毛和粉嫩嘴唇，看起來相當有女人味。

不少人都誇獎Darren女裝照很漂亮，由於Darren身穿黑色背心入鏡，結實手臂線條意外搶鏡，還吸引網友留言：「手臂曲線需要修圖一下哈哈」，也有戲劇死忠粉絲留言討論：「這應該是慷仁媽媽那家店的媽媽」、「這位媽媽可以 我也在敲碗等第二季」。

Darren今年以《我的婆婆怎麼那麼可愛》拿下金鐘男配角獎。（圖／本報系資料照片）

《華燈初上》不只找來吳慷仁扮女裝，身為製作人兼女主角的林心如與霍建華更是婚後首次同台飆戲，霍建華客串演出道上聞風喪膽的「檜木」，他劇中為了報仇，在楊謹華的告別式當面嗆聲林心如：「之後我會用更高、更好的規格來辦妳的喪禮。」火藥味相當濃厚。