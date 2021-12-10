林心如和霍建華對戲。（Netflix、百聿數碼提供）

林心如在第二季面臨挑戰與考驗。（Netflix、百聿數碼提供）

旗艦懸疑影集《華燈初上》第一部自上線以來，連續兩周蟬聯Netflix收視排行榜冠軍寶座，懸疑劇情掀起全台討論旋風，全網熱議猜測到底誰是凶手。

徐若瑄（中）飾演日式酒店前老闆，帶領第一代的小姐們。（Netflix、百聿數碼提供）

《華燈初上》第二部描述分崩離析的「光」日式酒店，危機迎面而來。預告中，正式揭曉由霍建華客串演出的馬天華，就是道上聞風喪膽的「檜木」，為了報仇，在告別式上當面對林心如嗆聲嚴詞威脅，「之後我會用更高、更好的規格來辦妳的喪禮」，衝突張力一觸即發，這也是2人婚後首度同台對戲。

霍建華飾演道上令人聞風喪膽的狠角色。（Netflix、百聿數碼提供）

今（10日）官宣第二部全新八集將於12月30日上架，正式預告中，真凶直指「光」日式酒店媽媽桑林心如，更曝光最新一波超華麗客串卡司，包括徐若瑄、吳慷仁、王淨、曾敬驊、王靜瑩、林柏宏、9m88等演員加入演出行列。

徐若瑄客串飾演日式酒店前老闆。（Netflix、百聿數碼提供）

楊謹華的角色在第二季有不少秘密被揭發。（Netflix、百聿數碼提供）

總製作人暨女主角林心如表示：「感謝大家的支持，第二部的劇情更豐富精采，到底誰是凶手，看了第二部後，觀眾可能會有不一樣的答案。」

吳慷仁扮演媽媽桑。（Netflix、百聿數碼提供）

吳慷仁扮演第三性公關。（Netflix、百聿數碼提供）

預告的最後一幕，「光」的最大勁敵，由吳慷仁挑戰愛扮女裝的媽媽桑「寶寶」，是第二部在條通裡的重要神秘人物，吳慷仁笑稱劇中不走氣質路線，是「硬漢型媽媽」。

王淨和曾敬驊客串演出林心如與鄭元暢年輕時的角色。（Netflix、百聿數碼提供）

他表示：「這次跟心如的合作很開心，她不管是在表演和製作上都非常穩重且到位，而且店裡的其他小姐們也很專業，雖然對戲不多，但有幾場戲，一進到『光』，就能看出每位小姐都有自己的特色跟個性，小連導演和編劇小杜哥將角色形塑得很立體，很開心加入這個團隊一起演出。」他也暗示「寶寶」的出場，將會帶給觀眾耳目一新的歡樂場面。

第二部正式預告揭曉多位重量級卡司登場，徐若瑄客串演出「光」日式酒店的前任老闆「瓊芳媽媽桑」，新生代演員9m88不僅受邀演唱插曲更義氣相挺演出小姐；林柏宏客串雜誌社學長，與張軒睿、郭雪芙將有對手戲。

第二部劇情也將揭露羅雨儂與蘇慶儀在年輕時的過往，並邀來王淨、曾敬驊、何思靜演出年輕時候，以及許久未見的女星王靜瑩客串楊謹華的母親，母女之間劍拔弩張的關係也讓人為之好奇，究竟Sue MAMA還藏有多少秘密？最令觀眾好奇的凶手到底是誰？也將在《華燈初上》第二部逐一揭開更多線索。