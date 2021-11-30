中央流行疫情指揮中心在今年5月19日時，因我國疫情嚴峻，因而暫緩外國人入境，也影響到移工入境，但立委賴香伶、張其祿今天召開記者會指出，政府急需的產業移工可以在10月份「快速」專案一口氣引進400人，勞動部表示，經濟部國營會基於國家能源政策緊急需要、公益性及必要性，向指揮中心申請專案引進475名移工入境，經指揮中心同意在案，截至昨天為止，共有329人入境。

此外，桃園會展中心也藉此管道引進40名越籍移工。勞動部一直至11月11日才開放印尼籍移工可以入境，17日才有首批重啟後的首批印尼移工抵台。

勞動部表示，大潭電廠專案引進移工於入境前，仲介公司均於勞動部接機服務網站登錄接機，並已於入境當日由勞動部機場服務站協助入境接機、檢疫及通關等程序，並入住位於台北市及新北市的防疫旅館，過程均符合指揮中心防疫規範；另依規定，雇主引進移工後，應於移工入國後3日內，也會向桃園市政府辦理入國通報程序，以利主管機關於3個月內進行生活照顧檢查。