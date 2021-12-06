基隆市中心城隍廟、東岸廣場人行地下道改善工程一波三折，曾受原物料上漲，四度流標，近日終於封閉動工，預計明年2月28日完工。市議員童子瑋認為，2處地下道為市中心重要通道，通行人潮多，盼農曆年前完工。對此，工務處表示，會把握工期施作。

市議員童子瑋去11月市長施政總質詢時表示，基隆市中心城隍廟前、循環站前2座人行地下道，環境髒亂，不僅下雨天時常漏水、排水溝多處積水，導致蚊蟲孳生、臭味撲鼻，觀感相當不佳，並提出新竹市火車站地下道對比，盼能檢討、改善，打造不漏水、不積水、無異味、沒蚊蟲的優質人行地下道。

市長林右昌當場允諾，並於今年1月親自前往勘查，要求相關單位盡速研擬改善方案。工務處計畫將地下道的天花板、地面、牆面翻新，並將損壞的抽水機換新、更換照明設備等，不過，工程招標屢碰壁，因原物料上漲、缺工，4度流標，直到招標金額從504萬提升至777萬元，才順利發包。

工務處原預計11月8日封閉2處地下道施工，並於明年2月5日完工開放，但因鋒面通過氣溫驟降，擔心天氣冷又下雨，民眾無處可躲，加上東岸廣場地下道流動人數較多，延至12月才封閉動工，並延至明年2月28日完工。

不過，市議員童子瑋認為不妥，2處地下道為市中心重要通道，盼能在農曆年前完工。對此，工務處回應，城隍廟地下道應可提前完工，但東岸廣場地下道內部情況、設備比原先預期差，其中導水板有受損問題等，將與工程單位研議加速施作，保握原預定工期，盡速還給民眾舒適、安全的通行空間。