【LIVE直播】中研院染疫助理感染源不明？ 陳時中最新說明。（中時新聞網）

今新增10例境外移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。境外移入個案全數為突破性感染。另中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，台灣出現首例Omicron的案例，

指揮中心說明，今日新增10例境外移入個案，為7例男性、3例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自美國(案16833)、柬埔寨(2例，案16834、案16835)、印尼(案16836)、緬甸(案16837)、越南(3例，案16838-16840)、中國(案16841)及蒙古(案16842)入境，入境日介於今(2021)年11月19日至12月9日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心統計，截至目前國內累計4,632,446例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,614,110例排除)，其中16,731例確診，分別為2,086例境外移入，14,591例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。

2020年起累計848例死亡病例，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、台北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。

疫情指揮中心10日公布境外移入病例（案16829），為南非入境的本國籍30多歲女性，於12月8日入境，9日採檢，10日無症狀確診；曾接種1劑AZ加1劑莫德納，屬突破性感染，匡列接觸者10人均列居家隔離。不過，陳時中今更正表示，經確認該案是從史瓦帝尼經南非轉機入境。

陳時中說明，案16829為無症狀確診，Ct值為28，目前收治在醫院隔離病房，共匡列10人，為同班機前後排旅客，目前採檢皆為陰性；今天基因定序結果出爐，確認為Omicron，成功攔截在邊境，後續會注意。