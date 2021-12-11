中研院確診女研究人員的男友採檢結果為陰性，讓不少人好奇到底是哪牌疫苗這麼厲害，但指揮中心昨表示，男子目前只打完一劑疫苗。對此，衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男開玩笑指出，男友沒染疫可能就是兩人感情不夠好嘛！另他也說，女研究人員的感染源應不是老鼠，因為病毒不會透過血液傳染，國外水貂傳人，也是因為動物打噴嚏才傳給人，請問老鼠會哈啾嗎？且從Ct值來看，個案被老鼠咬到至今已太久，如果感染源真是老鼠，那Ct值應該更高。

沈政男昨在臉書發文提到，中研院女研究人員（案16816）確診，列為本土案例，不少人說這例不能排除是在社區裡面被感染的，但請問上游感染源是誰？因為目前這名個案的接觸者都是陰性，但為何連男朋友的採檢結果也都是陰性呢？他則開玩笑虧說，可能就是兩人的感情不夠好。

沈政男指出，最扯的說法是確診女研究人員的上游感染源是老鼠，但實際上老鼠並不會感染新冠病毒的舊病毒株，一直到變種病毒出現以後，才發現可以感染。而用老鼠來做實驗其實還有個問題，也就是新冠疾病的老鼠模型，未必能推論到人類，不曉得中研院是怎麼用老鼠來做疫苗實驗？或者其實實驗用的小動物不是老鼠，而是倉鼠？

沈政男也說，個案當然不是被老鼠感染的，如果真的是，那還不快投稿新英格蘭期刊，肯定會被接受的，但有更大的可能是被退稿。至於有人舉出丹麥先前有水貂傳染給人的案例，但大家要注意的是，水貂必須「哈啾」，飛沫噴出來，才會把病毒傳染給人類，而不是咬傷飼主以後，經由血液傳染，因為新冠病毒基本上不會透過血液傳染，最重要的是「老鼠會哈啾嗎？」

女研究人員工作時曾二度被老鼠咬，第一次是在10月15日，當時快篩結果為陰性，第二次則是在11月19日，但當時沒有採檢，直到11月26日個案出現咳嗽症狀，12月8日嗅味覺異常，就醫後確診，當時Ct值僅15.17。沈政男表示，一般感染新冠肺炎的人，發病10天後Ct值就會超過30，從個案的Ct值來看，感染源就更不可能是被老鼠咬了。