【LIVE直播】桃園防疫旅館爆群聚8人確診 陳時中媒體聯訪｜2021.12.17

桃園防疫旅館群聚擴大，旅館6樓共有6人染疫，今早病毒基因定序出爐，結果都是Delta，對此，衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男推測，這起群聚事件可能的傳播方式應是「人際互動」，不太可能是空調傳播或環境感染。

沈政男今在臉書發文說，桃園某防疫旅館爆群聚，旅館六樓共6人染疫，他斷言應該是同起群聚，因為案16821的ct值14，屬於剛發病，案16865的ct值27，則是發病七天，而從潛伏期回推，兩例感染時間都落在12月3日到12月6日，符合越南案例（案16768）的居住時間。

沈政男指出，至於怎麼會一次就傳染給5個人？他認為空調傳播是最不可能的答案，因為如果是這樣的話，檢疫旅館早就到處是群聚了；環境接觸也不太可能，因為短時間內這5人得去碰觸同個地方才會發生，因此他認為最有可能的原因是「人際互動」，所以到底監視器都看完了嗎？邊邊角角有沒有都看看呢？

沈政男表示，這起事件可見Delta還沒消失，Omicron在後頭虎視眈眈，他先前就曾經說「2個病毒共存」的理論，而莫德納首席專家也這麼說，因此現在放鬆國門真的不是時候，大家有沒有看到南韓疫情已失控？所以不要再說與病毒共存了，一定要清零。

針對這起群聚個案，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今上午透露，旅館共8人確診，其中7人基因定序結果都是同一病毒序列，而5樓的案16872因病毒量低，而無法定序。