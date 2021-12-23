春節專案上路超過一周，繼防疫旅館爆出群聚案件，台北市昨天又爆出全台首例的「送錯確診者」烏龍，外界質疑，是否運送患者時，沒有制定標準流程？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，「這是不注意，或無心之過啦」，他強調，送病人要核對身份，不能光靠房間號碼，要看到本人才行。

北市爆發全台「送錯確診者」烏龍，北市衛生局疑似和防疫旅館人員接洽時，溝通有落差，加上救護車載送時，也沒確認身分，導致把陰性檢疫者被送到醫院，確診者卻等不到救護車。

對於是否有制定流程？陳時中表示，防疫旅館運送病人流程一直以來都很清楚，會請地方衛生局交報告。不過他認為，這件事雖在防疫上相對單純，還是要做好避免大意。

另外，有返家居家檢疫者反應，社區管委會自行公布居家檢疫者個資，質疑違法。指揮中心發言人莊人祥則表示，公布個資應是管委會內部管理，但若有散布涉及個資洩漏的話，受害當事人去向警方提出權益申告。