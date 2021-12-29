不入民眾黨卻要選北市惹基層雜音 黃珊珊：政黨不在考慮之內

台北市長柯文哲屬意副市長黃珊珊接棒參選，但其黨籍仍掛親民黨，引發民眾黨基層不滿。黃珊珊今受訪表示，現階段目標是把副市長做好，政黨不在考慮之內，她還對外喊話，要外界別狹隘的去想一定是怎樣，畢竟要選市長應該要爭取最多人支持。

黃珊珊今陪同柯文哲出席義勇警察大隊長布達典禮，面對民眾黨基層齟齬，她表示自己每天都在做台北市政工作，沒有心思去想選舉，把自己工作做好才是首要之重，且她從政以來，從來沒有想過政黨問題，現階段就是把自己的事情做好。

媒體追問，是否已規劃參選市長？黃珊珊說，自己每一天都在做好城市該做的事情，不是她規不規畫，而是看城市、市民需要什麼，她也要大家別每天想選舉，既然自己是副市長，就會把工作做好。

至於是否會加入民眾黨，黃則重申，做好該做的事就好，政黨不在自己的考慮之內，她認為民眾黨和親民黨都柔性政黨，大家不要只有你跟我，且台北市議會現有7個黨入主，台北市應要爭取最多市民的支持，不是只有藍綠而已，希望外界不要一直狹隘的去想該怎麼做，如果要選市長，自己會努力爭取最多人支持。

此外，柯文哲今被問到這題時，全程不發一語，媒體隨即追問親民黨主席宋楚瑜昨發文，直言市府不願面對敬老金覆議案結果，執意要報請行政院函告無效，此舉恐造成民主危機？但柯僅說「哪有危機」，隨即快步進入會場。