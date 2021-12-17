桃園防疫旅館群聚擴大 陳時中證實6人「同一病毒株」

桃園防疫旅館爆發新冠肺炎群聚感染，由於整棟樓共有8人確診，除6樓的6名房客外，5樓及8樓也各有一例。外界關心群聚是否擴及其他樓層？衛福部長陳時中今天表示，目前已確認為6樓屬於6人群聚，而住在8樓的案16862也驗出同一病毒序列，但須進一步判定關聯性。

陳時中今天出席「110年度中醫藥發展獎勵第一屆玉階獎頒獎典禮」，會後受訪時表示，目前該檢疫旅館共8人確診，其中7人已完成基因定序，都是同一病毒序列，包括住在6樓的6人（案案16851、案16841、案16768、案16856、案16821、案16865），以及居住在8樓的案16862；至於住5樓的案16872，由於病毒量低、Ct值高，無法定序。

由於7名已定序的個案中，有1人居住在不同樓層，卻驗出同一病毒序列，是否代表該旅館內出現跨樓層傳染？陳時中表示，目前很難判定，至少6樓一定是群聚，8樓還要進一步判定關聯性。

陳時中表示，目前不能完全排除空調傳染的可能性，因此請感控醫學會針對全台防疫旅館做總體檢，對空調設施改善也會做要求；目前看來防疫旅館有一些基本動作，對感控交互感染基本概念不足，雖然有遵守SOP，可是有些細節恐怕沒接受過基本訓練，會有所忽略。

因應桃園防疫旅館群聚，疫情指揮中心祭出4大防疫作為，包括增加採檢次數、有症狀即採檢、查核防疫旅館、檢視通風空調。陳時中強調，如果防疫旅館內部有傳染，14天居家檢疫就會被突破，檢疫期滿時就不見得驗得到，加強旅館檢驗是為了避免中途感染，增加採檢次數則是為了及早發現並移出。

原定陳時中今天下午不會出席疫情指揮中心記者會，媒體詢問是否會到桃園檢疫旅館視察，他回說「沒有」，那裡目前是病毒量高的地方，需要靜置後消毒，更呼籲「大家也不要去」。衛福部隨後表示，陳時中今天下午將出席疫情指揮中心記者會。