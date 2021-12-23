今年元旦升旗大典，防疫大將，衛福部部長陳時中獲邀於元旦當天唱國歌，外界關心部長有沒有好好準備，他回應說，沒有準備，因為國歌每一天都會唱。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今年國慶日時才獲邀唱國歌，緊接著2022年新年元旦，指揮官陳時中也獲邀唱國歌，陳時中強調，國歌是每一天都會唱的，不用特別在準備。