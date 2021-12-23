獲邀元旦升旗唱國歌 陳時中：每天都會唱 14:482021/12/23 中時 鄭郁蓁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 福部部長陳時中獲邀於元旦當天唱國歌，強調國歌每一天都會唱的，不用特別準備。(本報系資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今年元旦升旗大典，防疫大將，衛福部部長陳時中獲邀於元旦當天唱國歌，外界關心部長有沒有好好準備，他回應說，沒有準備，因為國歌每一天都會唱。 中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今年國慶日時才獲邀唱國歌，緊接著2022年新年元旦，指揮官陳時中也獲邀唱國歌，陳時中強調，國歌是每一天都會唱的，不用特別在準備。 台中購物節千萬好宅得主現身！大讚累計金額抽獎對小市民有利 NCC護航「議顏堂」拿王力宏類比 顏寬恒說話了 #獲邀 #唱國歌 #陳時中 #都會 #元旦升旗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陶喆昔同台王力宏 改一段歌詞虧他應證了 11:502021/12/23 娛樂 迎2022 花蓮太平洋觀光節嗨唱6天 04:102021/12/23 地方新聞 摩天輪燈光秀璀璨登場 麗寶樂園力邀民眾熱血跨年迎曙光 13:402021/12/23 生活 不介入議顏堂 NCC拖王力宏墊背 04:102021/12/23 政治要聞 全台唯一「科技互動許願樹」24日新竹228公園點亮幸福 11:442021/12/23 生活 新聞透視》拚2022 林智堅是蔡主席的希望 04:102021/12/23 焦點要聞 中華汽車 開發職場馬蓋先 04:102021/12/23 時尚消費 張惠妹捲蕾宏之戰 傷疤再掀 04:102021/12/23 娛樂新聞 國民黨台東市長初選 陳銘風對決周達三 04:102021/12/23 地方新聞 遭彈頭酸不熟王力宏並爆王朝903 陳建州首發聲：請對外說明清楚 10:072021/12/23 娛樂 直播》中研院染疫案今開會討論 陳時中最新說明 13:512021/12/23 生活 生活熱門新聞 周董輸了？演藝圈唯一真清流 網喊只有他：30年零緋聞 - 生活 女網友想看鄧佳華《華根初上》完整版 看過的1原因急勸：你還來得及 - 生活 召妓怎會被李靚蕾抓包？王力宏自作孽 1摳門舉動把證據親手交出去 - 生活 疫苗預約平台暫時退場 回歸3管道打疫苗 - 生活 真有人姓「蔄」！全台僅2戶 本人親曝念法嘆：從小到大沒人念對 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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