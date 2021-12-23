更新內容11:37)46歲陳姓男子涉嫌於新北市永和區福和路經營槍枝改造工廠，新北市刑大率隊今（23日）上午7時許前往攻堅，陳嫌倉皇從4樓陽台攀爬逃逸，警方連開11槍，雙方對峙約30公分，陳嫌左腿中彈乖乖就逮，警方另外逮捕屋內2男1女，屋內查獲6把已上膛手槍、大批改造工作、毒品等證物，正進一步偵訊中。

46歲陳姓男子涉嫌於新北市永和區福和路經營槍枝改造工廠，新北市刑大率隊今（23日）上午7時許前往攻堅，警方逮捕屋內3人。（葉書宏攝）

46歲陳姓男子涉嫌於新北市永和區福和路經營槍枝改造工廠，新北市刑大率隊今（23日）上午7時許前往攻堅。（葉書宏攝）

46歲陳姓男子涉嫌於新北市永和區福和路經營槍枝改造工廠，新北市刑大率隊今（23日）上午7時許前往攻堅。（葉書宏攝）

據悉，陳嫌有槍砲、毒品前科，出獄後仍重操舊業，今年9月曾租永和區福和路某公寓4樓作為槍枝改造工廠，2004年曾在新北市板橋持槍和警方對峙長達7小時、手握手榴彈，今年3月在台北市西門町朝警方開槍遭發布通緝。

新北市刑大獲報會同永和警分局、板橋警分局等單位，今（23日）上午7時許前往攻堅，陳嫌聽聞破門聲響，立即從4樓陽台跳窗逃逸，一樓警員先朝空開槍遏阻，陳嫌待在2樓遮雨棚後雙手放在口袋中，也讓警方不敢大意，擔心他會隨時朝警方開槍。

雙方對峙約30分鐘後，陳嫌再度攀爬上4樓，企圖從隔壁棟公寓跳樓逃逸，警方再度開槍擊中他的左腿，最後逃至隔壁棟的樓梯陽台才乖乖就逮，警方將他戒護送醫，所幸並無大礙。

永和警匪對峙 警連開11槍屋內6把槍全上膛

警方另外於屋內逮捕2男1女，屋內查獲6把改造手槍、全部都已上膛，另外還有子彈、大批改造工具、毒品等證物，警方正進一步偵訊中。