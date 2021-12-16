新北市警方日前破獲陸上最大宗海洛因毒品案，查獲來自泰國夾藏海洛因磚的木材，刑事警察局駐泰警官和泰國警方組成專案小組，逮捕了2名負責倉儲、包裝、運輸和報關的泰國嫌犯。

新北市政府警察局刑事警察大隊等專案小組10月中在新北市泰山區倉儲執行搜索，查獲夾藏海洛因磚的木材，共計查獲1172塊、約446.8公斤海洛因磚，初估市價逾20億元，是陸上查獲最大宗海洛因毒品案。

警方追查發現這批夾藏海洛因磚的木材是自泰國以海運貨櫃走私入境，刑事警察局透過駐泰國聯絡官與泰國警方進行情資交換，並共組專案小組共同偵查。

泰國緝毒局（Narcotics Suppression Bureau）今天舉行記者會指出，泰國警方昨天和今天分別在呵叻府（Korat）及北標府（Saraburi）逮捕2名涉案泰嫌，該2名泰嫌主要負責安排該批木條倉儲、包裝、運輸、報關等工作。

專案小組表示將持續追查毒品來源及打擊台泰跨國販毒集團。