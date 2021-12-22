嘉義檢警今年破獲葉姓被告等16人栽種、製造及販賣大麻，查扣價值約10億元的大麻植株2615株，案件起訴後，檢方聲請銷毀這批大麻遭法院駁回，嘉檢提出抗告，經嘉義地院重新審理後，裁定准許於判決確定前銷燬。

嘉義地檢署今年2月破獲10億元大麻案，由於大麻植株等證物扣押超過半年，因保存不易，嘉檢公訴檢察官陳昱奉依《毒品危害防制條例》第18條第2項規定，以及「檢察機關辦理查獲毒品判決確定前銷燬作業辦法」規定，向嘉義地方法院聲請裁判確定前銷燬。

但嘉義地方法院裁定駁回，檢察官隨即向台灣高等法院台南分院提出抗告，台南高分院撤銷發回嘉義地方法院重新審理，嘉義地院於本月13日裁定准許就扣案之毒品，於判決確定前銷燬。

嘉檢主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，該批查扣大麻植株目前由法務部調查局保管，本署將俟裁判確定後，盡速辦理銷燬作業。

嘉義檢警2月間查獲這起全台最大宗大麻案，查扣第二級毒品大麻植株2615株，成品21.7公斤等物一案，因大麻數量龐大，經調查局鑑識科學處取樣大麻植株、大麻煙草、浸膏，並已徵得被告同意於判決確定前銷燬，案經起訴後，原本大麻植株存放在嘉檢，卻屢傳有署內人員久聞大麻味而身體不適，後委由調查局保管。

嘉檢已在今年7月偵結本案，起訴葉姓主嫌16人，對葉嫌具體求處無期徒刑，還查扣贓款89萬9000元、賓士、BMW、1輛貨車及89台冷氣機，其中3輛車及75台冷氣機已於日前拍賣出去。

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