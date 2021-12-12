大麻是否合法，一直是各國持續研討的議題，法務部長蔡清祥今年9月也再次重申，大麻為二級毒品，基於國情，我國不可能准許大麻合法化。不過美國一間大麻公司近日為了慶祝一年一度的「布朗尼日」（NATIONAL BROWNIE DAY），特別推出全球最大塊、重達385公斤的「大麻布朗尼」蛋糕，引爆眾人熱議。

綜合外媒報導，位於麻薩諸塞州的大麻公司「MariMed」為了宣傳自家新產品和慶祝美國布朗尼日，特別製作了一塊長寬各90公分、高38公分的方形布朗尼，總重達385公斤，且內含2萬毫克的四氫大麻酚（THC）。

為了展示這塊超巨大的大麻布朗尼，該公司還特別訂製了一張大桌子來擺放。MariMed首席副總裁Ryan Crandall表示，這是公司第一次嘗試將自家最好的大麻加入在布朗尼食材當中，此舉除了替新開張的烘焙店奠定新的基礎之外，更是為了滿足不同消費者的需求。

公司發言人Howard Schacter也表示，大麻布朗尼已藉由醫療院所和藥品販售商店的協助接洽，賣給一名使用醫用大麻的重症病患，希望能替他減輕病痛。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！