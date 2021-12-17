台灣運彩xT1聯盟進入第4週賽事，高雄全家海神挾2連勝氣勢回到高雄巨蛋揭開主場序幕，聯盟看板球星胡瓏貿領軍高喊「WE THE SOUTH」迎戰新北中信特攻及台中葳格太陽。18日主場開幕戰對中信特攻，兩隊先前首度交手，胡瓏貿和林秉聖一摔引熱議，新北中信特攻浪費15分領先優勢，反以69比87慘遭逆轉。

19日海神主場將面對台中葳格太陽洋將、巴勒斯坦傳奇桑尼(Sani Sakakini)強勢踢館，他在首戰狂砍40分、16籃板、7助攻全方位數據，全能身手技驚四座，高雄全家海神兩大洋將長人霍爾(Ferrakohn Hall)、庫薩斯(Mindaugas Kupsas)嚴陣以待。兩場精彩賽事主推兩組重磅對決，聯盟邀請ELEVEN SPORTS球評張正邦、陳順詳及愛爾達電視主播吳昇府評比對決球星戰力指數。

18日17：30新北中信特攻VS高雄全家海神(中生代攻擊型後衛對決 呂濟而VS于煥亞)

新北中信特攻呂濟而和高雄全家海神于煥亞都是台灣籃壇中生代攻擊型後為代表，兩人一切一投球風雖不盡相同，但同樣都攻擊力十足，從SBL轉戰T1聯盟，依舊在球隊進攻端扮演重要角色。

身為中信特攻的中生代球星，呂濟而開季表現搶眼，四戰平均攻得11.8分、6.8籃板、1助攻和1.3抄截，反觀于煥亞，開季至今2戰還在找手感，場均只拿8分，但還是在其他方面做出貢獻，平均繳出3籃板、4助攻和1.5抄截。

兩人先前在例行賽首度交手，于煥亞雖以7分、4籃板、4助攻、2抄截和1阻攻，被呂濟而的11分、10籃板雙十演出比下去，但高雄全家海神卻成功報了熱身賽意外敗北之仇，本周二度交鋒肯定再成焦點。

19日17：30台中葳格太陽VS高雄全家海神(ABL菲律賓火焰雙衛硬碰硬 何喬登VS布銳克曼)

高雄全家海神主場開幕戰新北中信特攻後，隔日緊接續戰台中葳格太陽，昔日的ABL菲律賓火焰雙衛何喬登（Jordan Heading）和布銳克曼（Jason Brickman），如今各為其主，將在T1戰場捉對廝殺。

何喬登是現役菲律賓國家隊當家射手，效力菲律賓火焰時，攻擊火力驚人，曾單場飆出26分及27分，而擔任主控的布銳克曼恰好是何喬登的最佳拍檔，透過布銳克曼穿針引線的供輸，何喬登進攻更加如魚得水。

不過隨著疫情導致ABL至今仍呈現停擺狀態，兩人攜手進軍台灣職籃T1聯盟，何喬登重磅加盟台中葳格太陽，布銳克曼則風光加入高雄全家海神，從隊友變對手。但兩人都和台灣很有淵源，何喬登兒時曾隨父母來台傳教，至今還會幾句中文問候語，而布銳克曼則曾代表菲律賓參加2019年瓊斯盃，當時就以高超的助攻本領圈粉無數，還幫助菲律賓以8勝0敗奪下當年瓊斯盃冠軍，本季例行賽前2戰平均送出7.5助攻，布銳克曼展現問鼎聯盟助攻王的強悍實力