蔡總統日前在民進黨中常會以主席身分下達指令，要求全黨支持《地方制度法》修法，讓新竹縣市明年順利合併升格為直轄市。雖然蔡英文先欲蓋彌彰地澄清，發動新竹縣市合併並非是公投獲勝後的乘勝追擊，但如此重大的行政區劃調整案未見評估與規畫，從新竹市長林智堅發想到蔡總統拍板定案僅歷時約半年，至少也是在公投案「逆轉勝」後的「英勢力導」。

依據《地方制度法》第7條之1規定：「內政部基於全國國土合理規劃及區域均衡發展之需要，擬將縣（市）改制或與其他直轄市、縣（市）合併改制為直轄市者，應擬訂改制計畫，徵詢相關直轄市政府、縣（市）政府意見後，報請行政院核定之。」新竹縣長楊文科還到蔡總統的臉書上留言：「有這麼急嗎？」顯示竹竹併全然是為了民進黨的政治利益，而非基於國土合理規劃及區域均衡發展的需要，也未先擬定改制計畫及徵詢相關縣市政府的意見。

報載蔡總統在公投結束後，翌日上午即在玉山官邸邀集賴清德、蘇貞昌、陳其邁及鄭文燦等人開會，商討及凝聚對新竹縣市合併升格的共識和作法。

這等關乎國土規劃及區域均衡發展等極為專業的事項，竟然是由總統在官邸邀集幾位黨內巨頭「密商」即定案，其中包括民進黨各派系代表，但主管機關內政部長及屬於「事主」的相關縣市長都未能出席，這個會議等於是執政黨高層坐地劃分各諸侯的勢力範圍。

出身新竹市的民進黨立院總召柯建銘曾表示，只要新竹縣市在明年地方大選前完成合併升格，現任新竹市長林智堅就當然具有再參選的資格。林智堅是竹竹併的首倡者，也是最大受益者，蔡總統下達指令完成「英人成市」的政策，林智堅可說是收到全台最貴重的耶誕禮物，還真應對小英感恩戴德。

事實上，行政區劃凡設「市」者，其首要特徵便是「人口聚居」。所以《地方制度法》中特別只明定得設「直轄市」、「市」和「縣轄市」者，其人口聚居須達一定人數以上的標準。而行政院主計總處對於「都市性聚居」地的認定標準，還設有人口密度、就業男性中達相當高比例屬非農業就業者，或有無政府機關、鐵公路分站、醫院、診所及影劇院等的「都市化」設施。

因此，把人口並不密集的農業縣和市合併，再透過修法降低升格直轄市的人口數門檻，即使達到了升格的標準，但該直轄市內所設的區卻仍然可明顯看出有「農業區」和「都市區」之別。現在除了台北市外，其他5個直轄市內難道不存在「城鄉」區域發展的失衡嗎？

我們甚難想像，彰化縣的人口密度遠超過高雄市，而金門縣的人口密度略低於高雄市，卻高於台南市；何況，從高雄縣市合併和台南縣市合併升格後的發展，到如今似乎也只看到了選舉時的政黨利益罷了。

（作者為民主文教基金會董事長）