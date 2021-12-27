高雄市26日晚間再傳酒駕釀1死3傷事故，而且該名駕駛第3次酒駕，國民黨立委鄭麗文痛批，如今酒駕議題已被呼籲需要重視多年，執政黨的重視在哪裡？與其只會震怒和遺憾，不如請蔡英文總統應趕緊下令修法。

鄭麗文指出，根據交通部道安資訊網分析，2021年1月到9月因酒駕導致的死亡案件，比去年上升了13.7％！面對逐年攀升的酒駕案件，這就是政府口中的「酒駕零容忍嗎」？三級警戒期間，國人因應疫情足不出戶，今年酒駕率卻是呈現攀升趨勢？

她表示，而此次酒駕事件，警方也一併譴責並追究鹽埕區咖啡店家未予以規勸攔阻，難道就連超商規勸戴口罩都會被砍被挖眼，在社會安全網不完善的情況下，人民怎麼有餘力勸導這些隨時可能造成自身安危的陌生人？

鄭麗文直言，前陣子deepfake換臉風波燒到蔡總統，蔡總統就下令盡速修法，修法草案很快就被提出，如今酒駕議題已被呼籲需要重視多年，執政黨的重視在哪裡？與其只會震怒和遺憾，在事情發生後才下令嚴查，為何不先從根本開始？

她認為，蔡政府執政期間，官員酒駕案件層出不窮，酒駕累犯的人數不在話下，高雄市更是酒駕率全台第一，為何這些人對於酒後開車的行為毫無顧忌，一犯再犯，政府應當重視！別讓不定時炸彈出現在路上，讓人民「飛來橫禍」，何其無辜。

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