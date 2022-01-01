蔡英文總統在新年文告中，提出了四大主軸：「持續走向世界、維持經濟發展動能、鞏固社會安全社會體系、堅守國家主權」，其他三項不論，若以現況持續發展，至少「維持經濟發展動能」是相當令人擔憂的。

去年台灣經濟成長率達到11年新高6%，今年預測也有4%；資訊電子業出口屢創新高，台商紛紛回台投資，經濟情勢一片大好。蔡總統欣然指出，股市年漲23%創歷史新高、人均GDP首超3萬美元、今年重返全球20大經濟體、半導體業全球領先、投資台灣方案延長將創造9000億元投資和4萬個工作…。

然而，蔡總統沒有提出的極大隱憂，是今年元旦即生效的《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP），對我國帶來的貿易威脅。這個有亞太15個成員國的協定一旦生效，成員間彼此大量貿易將立即免除關稅。特別是中國、東協、紐澳間的65%貨品，將「立刻」免除關稅；它們和南韓間39%至50%的貨品也立刻免關稅。在各種貨品的過度期陸續結束之後，86%從日本到中國的貨品將免除關稅，88%從中國到日本的貨品也同樣免除關稅。我國除了藍營執政時在1996年簽署了《資訊科技協定》（ITA），多數資通訊產品得以和其他簽署國相互免關稅外，其他產品就都須繳交關稅。

經查，15國的非農（工業）產品平均關稅率為：新加坡0.0%、印尼8.0%、菲律賓5.5%、泰國7.1%、馬來西亞5.2%、汶萊0.3%、緬甸6.0%、柬埔寨10.0%、寮國8.2%、越南8.4%、紐西蘭2.0%、澳洲2.6%、中國6.5%、日本2.5%、南韓6.6%。除出口到新加坡和汶萊的產品基本無虞外，到東南亞各國的產品都要繳交5%以上的關稅，而對中國和韓國的出口關稅也超過5%；除非台灣企業「天賦異稟」，否則交了關稅之後，真的還有競爭力嗎？而在這種發展之下，我們「新南向政策」真的可以深化和東南亞國家的合作，取代或分散對中國大陸的貿易？過去5年的發展，不是正好相反嗎？

「非資通訊」產業出口必須繳交關稅，所以相對於「資通訊」產業停滯不前之下，台灣的K型發展（資通訊一枝獨秀，其他停滯不前）的現象將更為明顯，產業結構更不平均、風險提高，產業間所得分配更加惡化，特別是吸納大量就業的低薪服務業和高薪資通訊業差距更大，將會是產業結構和社會穩定，甚至是社會治安的一大隱憂，政府可曾認真思考這個問題？

而在能源配置上，政府說今年初就會提出「淨零碳排」的路徑圖。但只要提出「淨零碳排」路徑圖，開始推動新綠能取代舊能源後，企業的生產成本將大幅增加，否則對歐盟出口很快會被課徵「碳稅」；但生產成本大增後，我國國際貿易競爭力還能維持多少，其實是個大疑問。

最後，台灣地狹人稠，產業經濟發展密度可說全球最高，已瀕臨西部平原可承受的極限。這導致台灣土地價格遠高於競爭國家，前年以來房地產價格又持續飆高，無殼蝸牛難以立足，台商回台投資也困難重重，政府可以如此樂觀嗎？又軍公教加薪4%好像很大恩惠，但落實之前的高頻率消費物價早已飆漲5%以上，軍公教形同實質減薪；看看疫苗和紓困處理，我們如何期待高水準的行政效能？（作者為華梵大學人文教育學院兼任特聘教授）