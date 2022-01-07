民進黨立院黨團總召柯建銘率5位新竹市議員上台助講。（王文吉攝）

柯建銘直指顏寬恒是妨礙地方發展的大山，呼籲大家齊力移山。（王文吉攝）

中二選區立委藍綠戰況膠著，民進黨展現勢在必得決心，今晚動員全黨之力，在大肚區舉辦「溫柔堅定挺靜儀」造勢大會，晚間6時許民進黨副秘書長林飛帆、南彰化立委陳素月接力助講。民進黨立院黨團總召柯建銘直指顏寬恒是妨礙地方發展的大山，呼籲大家齊力移山。

9屆資深立委柯建銘代表新竹隊率5位新竹市議員上台助講，他表示，自己在立院打拚30年，有責任義務幫助林靜儀回到立法院一起並肩作戰。他提到顏寬恒為了家族利益，而罷免陳柏惟，反觀林智堅為國家發展宣布棄選，顏寬恒則是為了蹂躪鄉土而參選，非常諷刺。

「眾人合作扛山，山也會移動！」柯建銘直指妨礙中二選區發展最大的一座山就是顏寬恒，我們大家齊力搬走這座山。

民進黨副秘書長林飛帆助講先訴諸感性，鞠躬感謝大家在寒風低溫中勇敢站出來，參加造勢大會，接著稱讚林靜儀在台中從醫，接生7000多名嬰兒，是一位溫柔、專業的人。林靜儀曾任國際部主任，與他一起參與國際外交工作，一定要用選票送她進立法院為人民服務。

陳素月全程以台語助講，稱讚有愛心專業勇敢的女性，年輕時到欠缺醫療資源的國家服務，有愛心及耐心。並細數林擔任立委時為醫療、勞資的努力，佩服她不怕地方的惡勢力，勇敢站出來。對手不是簡單人物，勢力盤根錯節，家族一定會盡全力保住一席立委。