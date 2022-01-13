國民黨立委林為洲率立法院內政委員會，考察全台行政區域畫分及地方制度法修法相關事宜暨舉辦研討會，13日上午來到新竹市，原定邀請新竹市政府前往簡報，但市長林智堅並未出席。民進黨立委柯建銘率先受訪時表示，立法院會議從來沒有新竹首長參加過，毫無破例，並強調：「我來就夠了。」

「新竹我回來了。」柯建銘指出，這次他從政30年來第一次返鄉述職，對於新竹合併升格利弊、要快要慢？他希望大家理性來討論。至於修法他稱自己最了解，也了解是誰在阻礙升格、誰在因人設事。

外界認為林為洲率團舉辦研討會，但新竹市卻未派員參加，並稱這是鬧劇，是否是林智堅放棄難得溝通機會？柯建銘表示他來就夠了，而且面對5名在野黨立委反對聲浪，他希望自己能有20分鐘發言時間，好好闡述合併利弊得失以及修法工作。不過林為洲開場時便拒絕此提議。

柯建銘指出，合併升格對民進黨選舉是很大挑戰、是逆境，為了新竹發展不可以考慮個人，他曾致電新竹縣長給楊文科，對方說絕不退縮，但卻突然出現竹竹苗，柯建銘認為在野黨都考慮一黨之私，說2026年再來都是政治盤算。