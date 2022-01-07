企業界對供電的不安全感日益增加，自建綠電自力救濟成為主流；官方說法也顯示，未來幾年供電確實會出現缺口，更讓人憂慮的是：政府「新增供電多於減少核電」的保證，充滿著不確定性與風險。

核二、三應暫緩除役

四大公投後舉行的一場工商協進會早餐會上，企業界紛紛對缺電表達憂心，坦率一點的，如林伯豐直接說「政府的能源政策應檢討」，含蓄一點的，如台積電董事長劉德音以世界減碳趨勢為由，要求政府與民間合作解決用電問題。企業界對政府充裕供電與減碳都無信心，紛紛出手搶綠電，有些一口氣買下綠電業者未來20年的產能，如台積電；有些則「自力救濟」自蓋綠電，如台哥大。

四大公投中有兩項與能源政策有關，兩項都未通過，核四重啟確定落空，問題是：所有外在環境都已有巨大的變化，蔡政府仍「以不變應萬變」，繼續執行全面廢核的能源政策，可能為台灣帶來環境與能源災難，企業界憂心不已是有其道理的。

外在環境最大的改變，一個是用電需求早已迥異5年前的能源政策規畫。早先的規畫是把用電成長訂為1%左右，同時希望以節電減少需求，以天然氣機組代替核電，廢核後應該可以不缺電。但5年來用電成長高於預期，所謂節電更是荒誕，因為只要經濟持續成長、產業要發展、民眾生活品質要提升，用電必然增加，用電成長率已提高到超過2%。

更意外的是，中美貿易戰引來的台商回流投資、及台積電的半導體先進製程快速推進，用電量爆增，以去年而言，用電量增加幅度高達4.6%，遠遠超過官方預估的2.5%；而這種高成長率的情況預估還會持續數年。

國外大環境也有變化：因應氣候變遷、全球暖化的減碳更受重視，成為今日、甚至未來數十年最重要的全球性議題，歐盟的碳關稅明年就上路；因減碳導致的天然氣等能源價格飆漲、全球性的「綠色通膨」也出現，與此同時，在2011年日本福島事件後衰退的核工業，因減碳的需要受到重視，可望迎來核電產業的復興。

蔡政府完全未根據這些變化對能源政策作調整，依舊以意識形態為本，頑固地執行廢核政策，不顧台灣將因此每年減少600億度排放與汙染都近零的核電。蔡政府說要以綠電替代核電，但實際上綠電進度落後，實質上也不可能取代穩定的核電，因此蔡政府大幅增加天然氣發電，天然氣發電雖然排放與汙染低於煤電，但仍是以石化燃料為本的火力發電，這種能源結構未來必然無法達成減碳目標，台灣的出口有極大機率要繳交碳關稅，或甚至被禁。

各地停電事件頻傳

台灣企業搶綠電，除了因國內對用電大戶採購綠電的法令規定、擔心缺電等因素外，憂心因未達減碳目標而受國際經貿懲罰，預先「避險」，也是重要考量。

行政院副院長沈榮津在與工商團體座談提到電力問題時說，2025年核電除役後將減少387萬瓩，預估2021到2027年間，燃氣機組即淨增加1450萬瓩，新增的將高於除役的。但是這些「預計」要上線的燃氣機組所能提供的電力，因上線時間與核電機組退役的時間存在落差，因此是否能夠及時滿足國內電力的需求，不無疑慮；甚至其中有4部新增機組地點未定，裝置容量共490萬瓩，這些燃氣機組能否按計畫如期上線，也存在很大的變數。

細算下來，過去2年台電的備轉容量率平均已在10%以下，明年將降到5%以下，後年核三除役後情況更嚴峻，這數字還包含容量因子低又不穩定的綠電，台灣實質上早已處在缺電邊緣，去年兩次大停電就是明證。未來幾年情況會更惡化，近來各地預警停電事件頻傳、秋冬之際核電機組仍要近百分之百供電等情況，就可得出真實的供電情況，這不是官員一句「能源轉型過渡期」的官話就能呼攏過去。即使天然氣發電如期完成、解決缺電問題後，長期的減碳問題仍無法解決，台灣的碳排勢必惡化。

核四應繼續封存為未來保留重啟的可能性，核二、三應暫緩除役，一來作為短期供電缺口的救援角色，二來，希望蔡政府能根據國內外情況的變化，以專業方式檢討與修正能源政策，切勿為了「神主牌」而輕言廢核。