近日空軍一架F-16V戰機失事墜海，引發大家關切我空軍的戰力情況。在沒有發生真實戰鬥的情況下，很難做出結論，但還是有一些數據可作為戰力評估的參考。

首先是每年飛行時數。美國空軍飛行員每年飛行時數為150小時（不包括模擬器飛行訓練），俄羅斯在蘇聯時期達200小時（當時美軍為300小時），現在僅僅為可憐的80小時；我國飛行員平均達150小時，雖不算頂尖的，但也不差。對岸空軍的年飛行小時數高達200小時，我方得特別關注這點。

雖然飛行時數多不表示戰鬥技巧就非常好，但是絕對與飛行經驗有關，一般認為飛行經驗越佳，獲勝的機會也會越大。

其次是看失事率。去年世界軍機失事排名第3的是俄羅斯，他們有許多老舊飛機得不到妥善維護，出事率高也是難免。第2名是美國，美國戰機出勤率世界最高，約70%左右，再加上飛行員濃厚的騎士精神，常常因個人失誤導致高失事率。排名第1的是印度。因為印度飛行員的訓練不足、個性過於散漫（印度特有的Jugaad性格，類似中國的「差不多」先生）、機型繁多導致保養維修太差。我空軍戰機失事率還排不上號呢。

出事率也說明不了問題，出勤率高必然導致高出事率（印度除外），人類本來就不是飛行動物，出事總是難免。只是空軍不可因為出事而恐懼屈撓，必須化悲憤為力量，更加努力鍛鍊飛行技術。

第三要看戰機是否適合我國。就像企業的管理體制一樣，我們不能照抄其他成功企業的管理模式，而必須考慮本身的行業特性、公司文化、管理層意識形態等等。同理，空軍現有的F-16V、IDF、幻象機的妥善率能不能支持制空權的維持？這3種機型的妥善率均不達75%，幻象機更低，只有64%左右。看起來受限於後勤因素，幻象機不是我國的最佳選項。

如果買到了F-35，是不是就能完善我制空權的掌握呢？可能未必！因為F-35的後勤保障更為複雜困難，其困難度可能是F-16V的3倍，空軍有這麼龐大的後勤能量嗎？所以還是將就開著F-16V吧！

由於台灣少子化嚴重，空軍招募人員困難，空軍「座艙比」（飛機座艙與飛行員的比例）長期偏低，

近日前空軍副司令張延廷建議，仿造美國的民兵制度徵召退役飛行員，也就是後備飛行員的模式，這是很不錯的點子。

美國「民兵」的英語是Minute Man，意思是能夠在1分鐘之內就集合在田裡面耕作的農人打仗，這變成今天美國人擁槍的來源，美軍「義勇軍」核導彈名稱就是來自於此。1775年4月19日，波士頓民兵打響了美國獨立第一槍，各地民兵紛紛起義，幾天後就集中了2萬人，後來華盛頓組織美國第1支正規軍，在各地民兵的配合下擊敗英國。

若我國真要仿造美國民兵組織，現在空軍就要造列飛行員名冊，掌握現有的合格飛行員數量，年紀太大的可能不適任。其次，要廣開飛行員培訓管道，給高薪是必然的，至少不能低於民航飛行員的工資。

電影明星湯姆·克魯斯在30多年前曾演出《捍衛戰士》，在片中擔任英勇的飛官，自此成為美國海軍招收艦載機飛行員的活廣告，當時還掀起年輕人投效軍隊的熱潮。如何激勵年輕人投筆從戎，國防部也要用點心思。（作者為台灣國際戰略學會研究員）