國內Omicron疫情在桃園、台北、新竹多點爆發，引發民眾搶打第三劑疫苗，指揮中心今天早上再開1922平台預約第三劑疫苗接種，毒理專家招名威今在臉書分享自己打兩劑高端，第三劑打莫德納的症狀，接種24小時內都沒有不適，連續工作15個小時也沒特別累，推薦工作狂可考慮第三劑打莫德納。

招名威今天在臉書表示，自己前兩劑打高端，昨天（17日）去打第三劑莫德納，目前接種後滿24小時，副作用大致上都OK，沒有發燒、嗜睡、狂吃，也沒其他異常不適，只有左手注射部位腫脹疼痛，手臂只能抬高到肩膀，且右腿有點酸。

招名威指出，昨天早上9點左右打完疫苗完全沒休息，從早上10點一路工作到今天凌晨1點，沒有特別累，期間只正常吃午餐、晚餐，一天喝至少3千c.c.的水，沒有特別吃保健食品，一切正常。

但招名威還是建議，打完疫苗後要多休息、多喝水。至於這次打完第三劑唯一的感想就是，有工作狂的人推薦第三劑考慮打莫德納。