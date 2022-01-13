因為新冠疫情延宕一年的非洲國家盃足球賽，1月9日在喀麥隆如期開幕，雖然疫情和內亂雙重打擊，東道主仍然在揭幕戰旗開得勝，憑主力前鋒阿布巴卡（Vincent Aboubakar）兩個十二碼進球，以2：1強勢逆襲擊退布吉納法索。

兩年一屆的非洲國家盃以往為了避開大部份非洲國家的雨季，都是將比賽定在1至3月份舉行，但此時歐洲各大聯賽正處於球季中，對擁有大量非洲兵的歐洲俱樂部來說影響甚鉅，各大豪門的教練經常就此事提出批評，非洲足聯終於在2017年決定將非洲國家盃改為6至7月舉行，減少和歐洲賽事撞期。喀麥隆原定要舉行2019年非洲國家盃，但因為場地建設進度落後，改由埃及接手，完成了史上首次在6月登場的非洲盃。

本屆非洲國家盃最早的安排是在2021年6至7月舉行，但喀麥隆再以雨季為由向非洲足聯申請提前至1至2月舉行，非洲足聯經過評估後同意，不料碰上新冠疫情又被迫延宕一年。

9日順利開踢的非洲國家盃，第一輪小組賽也在台灣時間1月13日凌晨全部結束，眼尖的球迷應該已經發現，非洲國家向來不乏高產量射手，但首輪12場比賽，竟多達11場都是小分，僅有開幕戰大於2.5球，其中更出現9場1：0的賽果，小分比例高達92%。

以利物浦雙星馬內（Sadio Mané）和薩拉（Mohamed Salah）為例，世界排名高居20的塞內加爾，全場狂攻世界排名121的辛巴威，最終僅靠著馬內在97分鐘罰進一個有爭議的十二碼，才在驚濤駭浪中以1：0過關。而「埃及法老」薩拉面對「非洲雄鷹」奈及利亞顆粒無收，全場只有1次射門，賽後被埃及球迷批評他回到國家隊的表現遠不如在利物浦出色。奈及利亞則靠著效力於「狐狸」萊切斯特城的前鋒伊希納喬（Kelechi Iheanacho）上半場建功，以1：0氣走埃及，打響頭砲。

值得注意的是，塞內加爾賽前爆出疫情，包括切爾西守門員門迪（Édouard Mendy）和拿坡里中衛科里巴利（Kalidou Koulibaly）兩大名將都無法上場，比賽只排出了11名先後和6名替補，幾乎無人可換的情況下仍順利拿到3分。不過首輪比賽也有冷門賽果，世界排名29的衛冕冠軍阿爾及利亞有前英超最佳球員馬雷斯（Riyad Mahrez）助陣，但面對世界排名108的獅子山共和國，全場19次射門8次射正卻沒能取得進球，只能與對手互交白卷，握手言和。

翻開非洲國家盃歷史，小組賽階段向來有利小分，2019年36場小組賽有28場都是低於2.5球，小分機率高達78%，1：0出現11場、2：0出現9場、0：0也有5場；2017年24場小組賽有16場小分，機率也有67%。

會開出小分的原因很多，強隊的知名球員必然是其他球隊研究及鎖定的對象；弱隊戰術偏保守以和局為目標；世界排名並未能真實反映球隊實力，即使被認為較弱的球隊也都有徵召大量的海外球員，例如維德角群島、幾內亞、葛摩聯盟、幾內亞比索、獅子山共和國、辛巴威和赤道幾內亞等，比賽未必是一面倒；加上今年受到新冠疫情影響變數更多(如上述塞內加爾有球星臨時無法上場)。

第2輪小組賽14日開始，以下幾場都推薦2.5球小分，同一天的話可以考慮串關。

1/14 03:00 布吉納法索@維德角群島

1/14 21:00 幾內亞@塞內加爾

1/15 00:00 辛巴威@馬拉威

1/15 00:00 葛摩聯盟@摩洛哥

1/16 03:00 埃及@幾內亞比索

1/16 21:00 馬利@甘比亞共和國

1/17 00:00 獅子山共和國@象牙海岸