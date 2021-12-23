大陸共和國勳章獲得者、中國工程院院士鍾南山23日在廣州市疾病預防控制中心成立20周年暨公共衛生高峰論壇，對新冠病毒變異毒株Omicron做出最新判斷指出，Omicron傳播力強，致病力還有待研究，防控任務很重，絕不能掉以輕心。

在鍾南山看來，目前Omicron發展速度很快，有擴大趨勢，「Delta毒株從被發現到成為主流毒株用了2個月時間，Omicron毒株是在今年10月被發現，預計這段時間感染病例還會繼續增加」他說，在美國新增病例中，有72％是感染了Omicron毒株，「所以面對Omicron，我們不能掉以輕心，必須高度警惕。」

在會議上，鍾南山表示，Omicron的傳染性很強，但致病力和危害性有多大，目前還在研究中，「現在看不出死亡率多高，但不能光看死亡率，大量傳染肯定會連累很多人。」

應對Omicron變異毒株，鍾南山說，尊重知識、尊重專家，在制定政策時，充分考慮專家意見，做到精準追蹤、科學防控，最大程度減少對社會生產的影響。

鍾南山感性地回憶起了18年前與廣州市疾控中心共同作戰的日子。

鍾南山印象最深的一件事是在SARS病毒溯源上，「當時報告的是衣原體，但廣東專家認為是病毒感染，而且是冠狀病毒感染，大家做了一系列工作，堅持了正確方向。」

其次是在中間宿主傳播上，做了很大工作。鍾南山說，SARS冠狀病毒傳播的中間宿主是食肉類大型貓科動物，其中以果子狸為代表，這一判斷在後來的研究中不斷得到證明。

2004年，廣州市疾控中心發表一名關於野生動物市場從業人員攜帶SARS冠狀病毒抗體狀況調查的論文。論文指出，2003年5月野生動物從業人員抗體陽性為25％，但2004年7月，抗體陽性水準降至5％，這說明禁止銷售果子狸可降低SARS病毒感染率。

鍾南山認為，今年，廣州在應對Delta毒株的鬥爭中，通過迅速鎖定感染源、更新「密接」概念等科學措施，為中國的疫情防控工作，提供了很有價值的參考。

鍾南山說，廣州疫情改變了密切接觸者的概念，擴大了密接的範圍，建立了黃碼制度，「一旦去過感染地區，就會出現黃碼，此時就要進行核酸檢測，同時還建立了國際健康驛站，最終用了29天時間控制了疫情發展。」

「廣州做得很好的一點是沒有進行全城封控，甚至是荔灣區封控，對特定區域進行精準防控，這很不容易，需要花很多時間，因為要兼顧經濟運轉與疫情防控。」鍾南山說。

一直以來，一些國家不承認大陸疫苗，因為沒有病人，中國無法開展疫苗第三期臨床試驗，只能與其他國家談判，在有病例的國家進行試驗，最終由他們發表相關論文，但在應對Delta的過程中，向世界證明了大陸疫苗是有效果，中國全病毒不活化疫苗在預防重症上有接近100％的效果，對輕症患者同樣有不錯的保護效力。