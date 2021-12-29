印度媒體報導出現Delmicron。

多家印度媒體近期紛紛引述同一名專家說法，指出現新的新冠變異株「Delmicron」，是歐美疫情海嘯的罪魁禍首，甚至整理出6大症狀，引發印度社會恐慌，不過其他專家紛紛打臉，強調沒有證實出現新的變異株，印度媒體評論應該是報導誤解專家說法，同時認為這起「Delmicron之亂」突顯資訊正確的重要性。

Omicron取代Delta成為主流變異株，美國、歐洲多國近日單日新增確診人數創新高，多家印度媒體近期引述印度新冠專案小組成員約希（Shashank Joshi）的評論指出，結合了Delta及Omicron的新變異株「Delmicron」導致歐美疫情海嘯，包括《印度時報》（The Times of India）在內等媒體甚至整理了Delmicron的6大症狀，包括體溫升高、持續咳嗽、嗅味覺改變、頭痛、流鼻水、喉嚨痛等，還指Delmicron結合了2種變異株的特性，除了被視為更具傳染力外，還會引發嚴重症狀。

Delmicron的相關報導引發印度社會恐慌，「今日印度報」（India Today）指出，一名23歲女子在看到Delmicron相關報導後甚至試圖輕生，因為她的父親先前感染Delta後差點喪命，Delmicron的報導嚇到她了，不想再面對雙親涉險的處境。

針對Delmicron引爆歐美疫情的說法，「今日印度報」指出Delmicron變異株根本不存在，認為多數媒體報導「新變異株」的內容應該是誤解了約希的說法。

約希當時發言的原文約是：「Delmicron，Delta及Omicron雙重高峰，在歐洲及美國造成小型病例海嘯。」「今日印度報」指出約希當時是在評論歐美社會2種變異株同時存在、傳播的現象，或者是一位病人同時感染Omicron及Delta的現象，並不是在指涉發現新的變異株。

印度媒體IANS（Indo-Asian News Service）也引述新德里全印度醫院（AIIMS）社區醫學中心（Centre for Community Medicine）副教授沙爾夫（Harshal R Salve）的說法，指出Delmicron根本不存在，目前世界衛生組織（WHO）、美國CDC也未證實出現Delmicron，「今日印度報」指出，就算出現新的變異株，依據世衛的命名法則，應該也是稱為「Pi」之類的。

「今日印度報」也評論，印度媒體的「Delmicron之亂」也突顯疫情下對抗錯誤資訊、流言的重要性。

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