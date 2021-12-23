世界衛生組織周三對普打新冠疫苖加強針的計畫提出批評，警告在窮國仍難以獲得初步的針劑時，這個獲得免疫接種上的不平等可能導致突變更多的變種病毒，進而使場大流行病危機拖得更久。

世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在記者會上表示，普打加強劑的計畫可能延長這場大流行病，而非終結它，因為這個計畫將使疫苖供應轉向已經是高接種率的國家，讓新冠病毒有更多傳播與變異的機會。

在世衛組織發表此番警語之際，由於高傳染性的Omicron變種病毒導致新冠確診病例激增，美國衛生機關正在推廣所有16歲以上居民接種新冠疫苗加強針。此外，以色列已率先全球宣布將向60歲以上居民和醫務人員提供第四劑新冠疫苗。

美國疾病管制與預防中心（CDC）主任瓦倫斯基博士（Rochelle Walensky）周三在接受媒體訪問時表示，我們希望人們能在假期團聚。當然，安全的聚會包括接種疫苗，最理想的是接種加強劑，並確定所有與你相聚的人也已經接種疫苗和加強針。

譚德塞表示，目前絕大多數染疫住院和死亡的病例是未接種疫苗的人，而非已完整接種但沒有補打加強針的人。他表示：「沒有任何國家可以獨善其身」。

全球公衛專家表示，Omicron變種病毒會出現，與疫苗取得不平等有關。科學家們表示，第一個出現Omicron變種病毒的人被認為是南非的一名愛滋病患者，在南非只有26%的人口已經接種疫苗。

譚德塞表示，由於「全球供應的扭曲」，世衛組織估計到今年底，接種人口超過4成的會員國將只有一半。世衛緊急計畫執行主任萊恩博士（Michael Ryan）則在記者會上表示，疫苗取得的不平等是「2021年最可怕的不義之事」。