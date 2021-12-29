疫苗地圖「COVID-19防治一網通」今天全面上線，民眾可查詢附近提供疫苗接種服務的醫療院所，但有民眾實際使用發現地圖定位功能有誤，點選台北市卻查詢到基隆或台南的醫療院所。中央流行疫情指揮中心表示，今天上午有部分資料出現錯誤，目前已經更正。

疫情指揮中心發言人莊人祥表示，今天早上已將醫療院所資訊放上防治一網通，藉由手機定位尋找附近的醫療院所；但在將資料從測試機轉移到正式機時，部分醫療院所座標出現錯誤，目前已更正，如果還有看到錯誤情況，再麻煩大家協助反應，以利及時處理。

昨（28）日新冠疫苗共接種7萬7633人，其中以第二劑最多（6萬337劑），追加劑居次（9724劑）；目前國內第一劑疫苗涵蓋率79.87％，第二劑67.57％，追加劑接種率0.49％。

12至17歲青少年第二劑BNT校園接種，已於本月中旬開打。疫情指揮中心指揮官陳時中表示，同意接種人數約95萬5000多人，其中24萬4000多人已接種；至於是否有通報不良反應事件，將待整理後明天向大家報告。