澳洲的新冠病毒新增確診數連續第2天創下疫情爆發來新高，該國政府周五更緊急追查數百位上周曾到雪梨參加泰勒絲專輯主題派對的民眾。儘管如此，總理莫里森強調澳洲不會走上封鎖的回頭路。

參加泰勒斯主題派對的人當中，已至少發現97個確診病例，其中有些人可能感染Omicron病毒。這場派對登記入場的人數超過600人，全都必須進行病毒檢試和自我隔離，但官員們表示實際參加的人數可能更多。

澳洲在達到疫苖接種目標後放寬防疫限制，但現在包括新發現、更具傳染性的Omicron變異株在內，新冠病毒已經在酒吧和夜店擴散開來。

雖然確診數激增，但總理莫里森周五在記者會上表示，澳洲已經進入「這場大流行病的不同階段」，他亦排除重啟封鎖以遏制病毒傳播的可能性。

他表示，確診數已不再是衡量標準……真正的衡量標準是病毒對重症、加護病房、住院、醫院系統壓力造成的影響。初步跡象顯示Omicron變種病毒的嚴重性可能低於其他變異株。

周五澳洲公布新增3820個確診病例，超過前一日的3400例，再度創下疫情爆發以來的新高記錄，其中大部分在該國人口最多的新南威爾斯州和維多利亞。

新南威爾斯州當局已提出警告表示，到1月底，該州的每日新增確診數可能達到25000例。當地政府希望加快推展加強劑的接種，以抵禦Omicron變異株的威脅。