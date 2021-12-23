白宮首席醫療顧問佛奇博士（Dr. Anthony Fauci）周三表示，已經完整接種新冠疫苗和加強針的美國人可以在假期與家人團聚，但參加大型聚會並不安全，即使是那些已經接種加強針的人也一樣。在談及南非和英國傳來有關於Omicron變種病毒的好消息時，佛奇仍呼籲美國民眾不要掉以輕心。

美國將迎來第二個假期計畫被疫情打亂的聖誕節。現在成為主流病毒株的Omicron導致感染數激增，迫使許多人取消旅行，並重新考慮應否探望親友和參加節日派對。

佛奇在白宮記者會上表示，會有很多30、40、50人的聚會，你並不知道其他人的疫苗接種情況。在Omicron病毒迅速傳播的情況下，這些聚會是你不會想要去的。

佛奇援引南非和英國的研究表示，早期證據顯示Omicron變種病毒的嚴重性沒有Delta高，但他也警告美國人仍須小心謹慎。佛奇表示，這是一個好消息，然而我們還需要進一步觀察Omicron對我們美國人的影響，因為我們有自己的人口特性。

美國疾病管制與預防中心（CDC）主任瓦倫斯基博士（Rochelle Walensky）表示，美國7日平均確診數較前一周增加25%，達到單日新增約149300例，平均每日染疫死亡人數增加3.5%，達到1200人。她並表示，Omicron變種病毒約占全國新確診數的73%，但在某些地區的占比高達90%，包括大西洋東部各州、中西部部分地區、南部地區，以及北太平洋各州。瓦倫斯基表示，Omicron感染占比升高是意料中的事，我們也一直在為此準備。

南非周三發布的最新研究報告為Omicron疫情帶來一線希望，但世界衛生組織提出警告，隨著Omicron變種病毒在全球蔓延，現在就下定論仍為時過早。

上個月Omicron變種病毒最早在非洲南部和香港出現，初步數據顯示這個最新發現的變異株對現有疫苖更具抵藥性。

不過，南非國家傳染病研究所（NICD）出具最新研究報告指出，與感染Delta病毒的人相比，感染Omicron病毒的人必須住院治療的可能性降低許多。報告亦指出，在南非首度發現Omicron病毒的豪登省（Gauteng），染疫病例似乎也已經到頂。

這項研究是拿南非從10月到11月的Omicron相關數據與4月至11月的Delta相關數據相比，但尚未經過同行評審。NICD教授Cheryl Cohen表示，就南非而言，Omicron的影響比較沒那麼嚴重。不過，該機構也表示，南非大多數人都曾感染過新冠病毒，可能有較高的免疫力。

倫敦帝國學院（Imperial College）出具的研究報告亦呼應南非傳來的好消息。英國的研究顯示Omicron患者需要住院的風險比 Delta感染者降低40%～45%。

但世衛新冠技術小組負責人范科霍芙博士（Maria Van Kerkhove）對此表示，世衛沒有足夠數據做出明確的結論。她表示，相關數據仍然「混亂」，並重申各國仍應保持謹慎，尤其在假期即將到來之際。