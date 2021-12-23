倫敦帝國學院周三公布的研究指出，Omicron患者的住院風險，要比Delta患者低上40%至45%。

研究人員分析了英格蘭12月1日至14日的PCR檢測和證實病例資料，發現Omicron相對於Delta的住院風險有所降低。

周三公布另一個在南非地研究也發現，南非在10月1日至11月30日診斷出Omicron病毒感染的病患，其住院率較其它變種病毒低上80%。

科學家正在探索Omicron變異株的毒性和嚴重性，協助各國政府對這種病毒的擴散做出回應。

倫敦帝國學院的研究人員表示，Omicron感染者的住院率約在20%至25%之間，低於Delta病毒確診者。

另外英國單日確診人數首次衝破10萬人，為自導入大範圍檢測以來首見。英國在周三新報10萬6122人確診新冠肺炎，高於周二的9萬629人。

Omicron病毒感染人數仍在上升，在過去七天的平均單日確診人數，Omicron感染占比已經來到59%。

由於自我隔離措施，許多產業也在艱困地面對工人的短缺。英國周三將檢測兩次為陰性的自我隔離時間，從10天降為7天。

英國首相強生(Johnson)周二指出，排除在聖誕節前加強防疫封鎖的可能，但是不排除在假期過後推出近一步限制措施。