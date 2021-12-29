法國新冠肺炎疫情升溫，截至28日止的24小時，法國新增179807起確診案例，創下歐洲單日確診人數新高紀錄。自疫情爆發以來，只有美國和印度的平均單日新增案例突破20萬大關。法國前次單日確診人數創新高是在25日，達104611人。