法國單日確診人數創歐洲新高 22:092021/12/29 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 法國新冠肺炎疫情升溫，截至28日止的24小時，法國新增179807起確診案例，創下歐洲單日確診人數新高紀錄。自疫情爆發以來，只有美國和印度的平均單日新增案例突破20萬大關。法國前次單日確診人數創新高是在25日，達104611人。 《國際社會》法國單日確診衝破17萬人 義大利同創新高 法國單日染疫人數再創紀錄 夜店延長關閉3週 #法國 #單日確診 #歐洲 #數創 #新冠肺炎疫情 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際社會》Omicron發威 阿根廷單日確診數創6個月新高 15:402021/12/28 財經 Omicron席捲歐洲 多國COVID-19新增確診創新高 04:312021/12/29 國際 歐洲天然氣飆天價 俄國說咎由自取 08:032021/12/26 財經 法國單日新增確診首破10萬 馬克宏將召開緊急會議 04:202021/12/27 國際 世衛示警Omicron恐使醫護超負荷 各國出招壓疫情 03:322021/12/29 國際 印度神童恐怖預言又中！這兩國嚇到 下波災難時間點曝光 18:082021/12/29 生活 孫紅茶行台灣紅茶連續五年獲歐洲ITI三星獎 20:422021/12/29 財經 歐洲計畫耶誕節後加強防疫措施 08:282021/12/27 財經 《國際產業》歐洲天然氣價飆 Yamal管線連6天逆回輸波蘭 12:162021/12/27 財經 歐洲天然氣再飆天價 04:102021/12/26 財經要聞 新冠病毒幾天內擴散全身器官 科學家想破頭的問題有解了 10:582021/12/27 國際 財經熱門新聞 台積電4奈米發威！晶片一哥高招布局 美國5G建設恐慘虧 - 財經 幹掉俄國！南韓搶第10大經濟體 台灣排老幾呢？ - 財經 陸兩巨頭太詭異 謝金河驚揭2大動機：散戶被遺棄了 - 財經 工作履歷空白一年怎解釋？面試官親解答：最忌諱做這事 - 財經 10年前技術缺到台積電也擴產 3巨頭誰領軍成熟製程？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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