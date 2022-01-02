法國政府表示，隨著全球塑膠污染的惡化，將逐步淘汰一次性塑膠，因此在2022年1月1日起，大多數水果和蔬菜將不得再使用塑膠包裝。根據新規定，包括蔬菜、胡蘿蔔、蕃茄、馬鈴薯、蘋果和梨等大約30種蔬果，不能用塑料膠包裝盒與包裝袋出售，取而代之的是可回收的包裝材料。

半島電視台(Aljazeera)報導，法國將執行全球影響最大的禁膠政策，蔬果的包裝不得使用塑膠，只有比較柔軟的漿果和桃子可以繼續通融一段時間，但未來幾年也要逐步淘汰。另外，新雜誌和新書也不能有塑膠包膜，甚至快餐店也不能再向兒童提供免費塑膠玩具。

另外，法國政府也將更大程度的在公共場所引進飲水機，希望以減少瓶裝水的使用。

總之，法國政府的目標是每減少10億件塑膠垃圾。

面對如此巨大程度的減塑政策，法國人可能需要時間適應。記者兼作家安妮•伊麗莎白•穆泰 (Anne-Elisabeth Moutet)表示：「有些人認為該政策不錯，有些人覺得過於躁進。」

「法國人非常清楚減少塑膠使用的必要性，但是這政朿恰好發生在新冠肺炎流行時代。面對塑膠包裝，人們會覺得比較安全，沒有其他人去摸過、聞過，然後又放回去。在失去包裝後，人們會覺得挑選很困難，這裡說的是衛生安全性。」

另外受到巨大衝擊的，當然是法國包裝業，以及蔬果業。蔬果協會Interfel的負責人盧瑞特‧葛瑞丹(Laurent Grandin)抱怨：「政策提出前，根本沒告知過我們，而且要修改很困難，因為對法國蘋果的主要客戶是英國。」

但包裝公司 DS Smith 的主管阿馬德‧錢里(Armand Chaigne)認為， 這紙材料板製造商來說是不錯的，紙材的額外潛力約為79 億美元。