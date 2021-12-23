兼具高傳染力與高免疫逃脫的Omicron來勢洶洶，已蔓延至89國，更在英、美壓過Delta成為主流病毒株，病例數約每2天翻倍，醫療體系再度面臨崩潰。

台灣光是12月22日1天就新增7例Omicron境外移入病例，且早有多例英、美移入個案，但重點是高風險國家名單竟長達3周沒有更新，還停留在10個，未包括英、美。永遠跑比病毒慢又不讀書的中央疫情指揮中心，擋得住Omicron嗎?

防疫頭號大忌，就在輕敵。5月疫情爆發，指揮中心指揮官卻不只一次強調清零不是合理目標，認為應流感化、感冒化，與病毒共存。各界逆時鐘求生，花了100多天漫長時間才終於清零。面對Omicron，各國即便疫苗涵蓋率已相當高，仍大多重啟高強度的防疫措施，例如旅遊禁令、擴大檢疫、加快第3劑疫苗施打，甚至設下耶誕節家庭群聚人數上限、進入封城或半封城狀態，都尚難擋住院潮了。反觀台灣，只把Omicron當成「另一個變種」，以不變應萬變，既搞不清楚哪些國家疫情嚴峻、不緊縮入境人數，還逆向放寬檢疫天數，疫苗推廣也慢吞吞，等於坐失準備時間。

指揮中心不僅輕忽怠慢，更有諸多誤判。其一，是對Omicron嚴重度與關鍵因素的誤判。國際有一派說法認為Omicron重症比率較Delta低。事實是，兒童住院率與入住加護病房比率甚高；至於成人重症率降低之關鍵，恐與其民眾具備「超級免疫」，也就是自然感染加疫苗雙重防護有關。南非與英國皆有6成以上民眾曾感染，英國更有達45%人口已完成3劑疫苗。

台灣呢?民眾積極防範，沒有付出自然感染大量死亡的代價，也未有自然免疫；疫苗接種率更因到貨延宕、接種系統凌亂、未有系統推廣，甚至還錯誤「反內宣」，鎮日用非關全民的心肌炎官宣嚇壞民眾，接種率遙遙落後先進國家，完成2劑的人口尚未達到2/3，第3劑更僅有0.3%，最脆弱的75歲以上長者完成2劑者也僅66.9%!英國65歲以上長者不僅97%完成2劑疫苗，連第3劑接種都超過8成!免疫狀況低落的台灣，堤防還沒築好，浪就來了，能自憨到認為遇到Omicron或Delta，可以像流感一樣嗎?到時又要枉死多少人？倒閉多少店家呢?

另一誤判是對疫苗的防疫效力過度樂觀。我一再說，目前的新冠疫苗只能保自己、難以保他人，也就是能防重症、卻難擋傳播，對Omicron尤其如此! 2劑疫苗6個月後，對Omicron阻斷效果接近於沒打，剛打完3劑的阻斷效果僅近似打2劑6個月後對Delta的效力，而過3個月抗體就又降到太低了，所以以色列已啟動第4劑。無視於疫苗擋不住病毒的事實，指揮中心竟因檢疫資源沒有準備好，而再度放寬檢疫天數，目前已有兩名7+7方案入境者驗出陽性，誰敢說7+7不會是3+11的翻版?

更令人膽戰心驚的，莫過於是否會發生諾富特飯店翻版，而問題就在指揮中心對空氣傳播的漠視。Delta時期各國即有多起檢疫旅館感染，香港最早的兩名Omicron病例就是住檢疫旅館對面房，兩人皆未曾出門或接觸。Omicron之R0值為Delta的2倍以上，潛伏期短、病毒量高，空氣傳播之風險亦更高。專家警告：就連機艙感染風險亦將倍增。

目前不僅桃園檢疫旅館再度發生Delta群聚，許多境外移入病例更都是兩次陰性、到期滿前才確診，離入境有十多天，遠超出變種病毒潛伏期天數，若不是前面檢驗不切實，就是在檢疫期間才感染；而不論何者，都製造了擴散機會。國內之前也有醫院及社區的同棟不同樓染疫事件。國際自去年就確認空氣傳播之存在，世界衛生組織與美國CDC都有建築物通風指引。入境檢驗次數太少、品管不切實，又不正視空氣傳播之防範，恐怕類似事件仍會繼續發生。

台灣在5～7月疫情期間，國人總死亡數較2020年同期高出13.4%，多死亡5572人，遠超出疫情死亡之800多人；6月死亡率甚至比去年高出17%，而商家損失與失業更難以估計。指揮中心未能記取教訓，一心急於向外炫耀防疫佳績，在國際實施旅遊禁令之際，台灣反而又要搞國外大型舞團入境做室內群聚巡演。一再玩命玩火，只能祈禱天佑台灣了！

（作者為健康永續教育基金會董事長）