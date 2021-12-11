Omicron加本土個案夾擊 跨年活動恐生變？陳時中這樣說

近日傳出中研院人員染疫，打破國內35天零本土紀錄，今天疫情指揮中心又宣布國內出現首例Omicron變異株病例。疫情指揮中心指揮官陳時中呼籲，病毒一定會到台灣，疫苗一定要打好打滿；至於即將到來的跨年、耶誕等活動，陳時中表示目前並無強制性規劃。

陳時中表示，今天在邊境攔阻了Omicron，但不見得每次都會攔阻住，全球是地球村 ，大量人口流動；他更直言「病毒一定會到台灣」，希望在邊境一次一次攔截，畢竟有可能有漏網之魚，這樣子的警戒是不能放鬆的。

疫情指揮中心統計，國內昨（10日）新冠疫苗接種共17萬0785劑，目前疫苗涵蓋率第一劑為78.74％，第二劑為63.80％；65至74歲族群完整接種率為78,4％，75歲以上完整接種率為66.9％。陳時中呼籲大家疫苗要打好打滿，第一劑、第二劑都要打，第三劑也已經宣布全民滿5個月就能打。

由於近日爆發35天來首例本土個案（案16816），針對跨年、耶誕等活動是否會有所限制？陳時中表示，現在的時間點和兩天前相比，事件是朝向比較安全的方向發展，因此對於年底的活動並無強制性規劃。