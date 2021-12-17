近來北市、桃園防疫旅館接連發生群聚感染，感染科專家建議應提升返台檢疫強度，自主健康管理期間限制搭乘大眾運輸工具，且最後一次採檢應由快篩改為PCR。對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，會探討一下可行性。

兩起防疫旅館群聚中，各有一名確診者曾進入社區足跡，外界擔心本土疫情風險增加。台大兒童醫院院長黃立民建議，自主健康管理期間應禁止搭乘大眾運輸工具，且最後一次採檢應由快篩改為PCR。

陳時中回應，會探討相關可行性，但防疫強度要做平衡，非常高強度的防疫手段可能在短時間收到效果，時間一拉長，形成防疫疲乏，反作用又更大。

針對北市防疫旅館群聚，北市府研判可能是兩人開門取餐過程中交互感染。有媒體詢問，目前是否有規定防疫旅館旅客須戴口罩才能開門取餐？陳時中表示「規定上是沒有」，基本上不反對，因為戴口罩是避免自己有病毒往外傳，也許有它的必要。

陳時中隨後向記者表示「你剛剛講的是有道理」，並舉例如果自己是染疫者，但可能還不知道，去取餐的時候可能咳嗽一兩下，就把病毒留在地上或門把，下一個人沒有警覺觸碰到，可能就有間接傳染的可能性。