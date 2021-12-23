中研院P3實驗室約聘研究人員確診，中研院已啟動內部調查，相關細節迄今未明。台大醫學院教授陳培哲認為，根據《憲法》，中研院隸屬總統府，依法應由總統府負責督導，總統府卻已不干預學術自由為由，拒絕負起身為上級主管機關的責任，讓中研院變成不受管轄的奇特組織。

面對此案，陳培哲認為，中研院院長廖俊智只能以「當事人」的身分，「自己調查自己」。該案最後恐怕不了了之，為避免將來再出事，建議修憲之時，考慮將中研院的上級單位改為教育部或科技部，確實督導。

中研院P3實驗室傳出確診案例，引起軒然大波，受輿論壓力，中研院院長廖俊智以記者會還有新聞稿多次表明，已展開內部調查，並已在19日晚間提交調查報告給指揮中心。

陳培哲日前指出，這起事件不僅暴露中研院治理上的重大疏失，確實該檢討，但在於中研院直屬總統府，為何會出現這些疏漏，是否總統府在很短的時間內，交付其過多任務，才會導致忙亂出錯，對此總統府該給社會一個交代。此後總統府回應，強調總統蔡英文與府方不會干預學術研究，更否認交付任務給中研院還有P3實驗室的質疑。

陳培哲提到，P3實驗室事件彰顯中研院內部學術研究風險的管理不足，而上級單位的總統府更不願負起督導管控研究風險的職責，難保未來會不會再出問題，因此需有解決的策略。

陳培哲指出，中研院的性質就是學術機構，與研究型大學或國家實驗研究院相似，依照其業務屬性來說，適合歸屬於教育部或科技部管轄，「把中研院劃歸於不相關學術研究的總統府，這是民國初年《憲法》的規畫，已不合時宜。」

陳培哲建議，啟動修憲時，或可討論《總統府組織法》修改，調整中研院的主管機關，改由有專業能力的科技部或教育部負責管理，確保院內人員和社會安全。