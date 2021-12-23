公布總統賀年卡，府：象徵國家自信及未來期許。（總統府提供）

公布總統賀年卡，府：象徵國家自信及未來期許。（總統府提供）

為迎接民國111年虎年，總統府今天公布總統、副總統賀年卡樣式。以生肖為主題，主色為亮黃色搭配黑色，卡片裁切呈現傳統神祇虎爺肩掛的「虎紋披風」意象，「2022」數字構成的虎紋表達「前進」之意，搭配「虎虎生風格，自信向前行」文案，與英文新年快樂 「Happy New Year 2022」，總統府表示，除祝賀新歲，也象徵國家的自信以及對未來的期許。

總統府發言人Kolas Yotaka指出，本次賀年卡致賀對象包括外國元首、副元首、政要、國際友人暨駐台使節，以及地方政府機關首長、海外僑領、民意代表、學術、藝文、企業界等各行業具代表性人士等。

電子賀卡以紙本賀年卡元素為基礎，製作成「Mp4」格式的動畫影片，從傳統年節「虎」年的慶典，到跳入家庭和樂的「貓」，再進入全世界，以多元的字體、語言、老虎、貓科類動物等許多風格呈現。

此外，她說，視覺上也跳脫大眾對於傳統生肖賀年的印象，如同台灣的多元文化，帶出「虎虎生風格」的概念。期許能夠像老虎般的勇猛，又保有貓科動物的柔軟身段，面對瞬息萬變的環境，保持變化的彈性，就是我們的風格，一起勇敢地面對全新的ㄧ年。

總統、副總統電子賀卡即日起將上掛「總統府全球資訊網」首頁，民眾除可於平板電腦、手機等行動載具觀賞，也能透過電子郵件或Facebook、Line、Twitter、Plurk等社群平台，與親朋好友共同分享總統與副總統的祝福。