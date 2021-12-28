新竹市長林智堅宣布不選大新竹市長，讓民進黨未來在新竹由誰接班備受關注。外傳前新竹縣長鄭永金之子鄭朝方是可能人選，總統府日前也徵詢入府擔任參議，總統府幕僚今天證實確實有徵詢鄭朝方，但與大新竹合併議題無關。

鄭永金曾代表國民黨當選兩任的新竹縣長，不過在2009年新竹縣長選舉中，因支持非國民黨提名的候選人張碧琴，與國民黨提名的邱鏡淳對決，遭國民黨撤銷黨籍。

其子鄭朝方之前深耕客家文化，並成為民進黨培育的客語人才，擔任過民進黨發言人和客家事務部主任，2020年獲民進黨徵召參選新竹縣第二選區立委，以2500票極少的差距敗給國民黨候選人，初試啼聲就對藍營造成壓力，顯示他在新竹縣的實力。

此次鄭朝方傳出被延攬入府擔任參議，是在協助林智堅推動的新竹縣市合併升格布局，由於林智堅已不選首任大新竹市長，也讓鄭朝方的動向備受矚目。

總統幕僚今天證實，確實有徵詢鄭朝方入府的意願，鄭朝方是知名的客家藝術文化工作者，也擔任陽明交通大學客家文化學院客座專家，以客家母語的音樂創作獲獎無數。期盼借重他在客家事務長期深耕的專長，襄助總統協調客家相關工作，也期盼他能加入總統府團隊。

但該名總統幕僚表示，鄭朝方的人事，是適才適所，與大新竹合併的議題無關，各界不用過度揣測解讀。