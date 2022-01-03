今日下午17點46分台灣東部海域發生規模6.0地震，台北、新北、宜蘭震度達4級，劇烈搖晃將近1分鐘之久。但有許多民眾上網回報，好奇為什麼沒有收到國家警報通知？民進黨立委高嘉瑜、國民黨立委林奕華，紛紛在臉書發文質疑，這次震這麼大，「竟然沒有國家級地震警報」？國家災害防救科技中心和相關單位不用出來面對嗎？

民進黨立委高嘉瑜。(圖/本報資料照)

林奕華3日在臉書質疑，「地震超大竟然沒有地震警報？？國家災害防救科技中心和相關單位不用出來面對嗎？」。國民黨立委蔣萬安也在臉書關心民眾「好大的地震，大家都還好嗎？」。高嘉瑜則透過臉書發文質疑「沒有警報！大家好嗎？」。

資深媒體人 趙少康。(圖/本報資料照)

資深媒體人趙少康3日在臉書發文表示，台北震度達4級，已經許久沒有遇到這麼強烈的有感地震了，到現在還餘悸猶存，不知道大家有沒有收到國家級警報簡訊呢？有沒有停電？由衷希望大家一切平安。

不少網友也紛紛回報，「國家級遺棄」、「我以為只有我邊緣人，原來大家都是...」、「響了也跑不了」、「不響不用跑響了跑不掉，總之就是繼續加班」、「全都沒響真的奇怪，國家機器壞光光」、「之前小地震連發14則，這麼大的就半則都不發」、「台北四級沒收到」。

為何這次沒有收到國家警報簡訊？地震測報中心主任陳國昌表示，這次震央位於外海較遠的位置，外海測站非常少，都是等震波上岸後才收到距離、深度、規模等資訊，也才會推估震度，當時針對宜蘭與花蓮推估震度只有3級，而較遠的台北預估震度不會超過3級，因此這次沒有發布災防告警細胞廣播訊息系統(PWS)。