前國民黨黃國園黨部主委、退將于北辰宣布退出國民黨後，公開支持台中市第二選區立委補選民進黨候選人林靜儀。也讓外界關注他對台北市第5選區立委林昶佐罷免案態度。對此，于北辰2日上節目時表示，他先前碰到林昶佐時，曾向他說了一件事，即「如果你被罷免成功，那就失業了，如果罷免沒過，那你必須自己來結束罷免的惡果」。

台北市第5選區立委 林昶佐。(圖/本報資料照)

于北辰2日在《TVBS》政論節目「少康戰情室」表示，其實罷免案這把火，就是民進黨在點起來的，所以最後民進黨自己收拾殘局完全是應該的。于北辰透露，自己先前碰到和林昶佐跟他說了一件事，即「如果你被罷免成功，那你就失業了。如果罷免沒過，那你必須自己來結束罷免的惡果」，因為沒被罷免浪潮沖垮的人，提出修法才合理，因為被罷免掉就沒話語權了，也會被人罵輸不起。

對於林昶佐罷免案，外界評估，民眾黨在當地有關鍵影響力，可能將左右成敗，而民眾黨主席柯文哲卻沒對罷免案表態，于北辰則分析認為，一個市長誰喜歡自己任內，藍綠兩黨在互相叫囂、拉票，這對市政運作不是什麼好事，從柯文哲近期表態來看，他其實已經講得很明顯了，他不希望罷免案繼續下去，能夠回到日常生活，因此這個惡果，只能由民進黨自己來收拾，因為最一開始2019年，就是由民進黨和綠營發起罷免高雄市長案的。