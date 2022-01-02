高雄市府預計改建壽山動物園，然而經費來源卻引發爭議。立委江啟臣日前就公布了高雄市長陳其邁，發函給台電要求其捐助8000萬元，協助改建經費的公文提出質疑，批評改建預計要花費的5億元經費當中，高雄市府僅提撥5000萬元，剩下的4.5億元將全部由國營事業及民間企業的「捐款」籌措。而且其中光是台電、中油、中鋼就各捐出了8000萬元，亦引發外界對於國營企業是否已成為綠營縣市提款機的懷疑。因為台電累積虧損640多億元，小股東已經連續16年拿不到一毛股利，但高雄市長陳其邁一紙公文就要到8000萬元，台電是否根本是在拿民眾的錢來「進貢」給民進黨？

雖說高雄市政府隨後就發出新聞稿澄清，表示如台電等國營企業對地方政府的回饋行之有年，類似的補助台中和新北市府也都有。然而陳其邁的辯詞中，並沒有清楚劃分台電因為建置所謂嫌惡設施，因而回饋給地方的「回饋金」，與本次高雄市府一口氣就要了8000萬元，相當於「專案補助」的兩種款項之間的區別。新北市長侯友宜面對媒體提問時，才會表示「高雄的本事比較大」，新北市可沒本事拿到這些東西。陳其邁為高雄從中央下轄的國營事業手中，直接要到合計2.4億元的所謂「善款」，究竟只是合法合理的慣例操作，還是背後充滿政治運作與黨派考量的算計，不言而喻。

小英疼惜陳其邁，從來也就不是什麼祕密。從2018年高雄市長選舉陳其邁選輸，就將他調回中央做行政院副院長。等到高雄市長之位空缺，又再把他派回高雄重選一次。輔選時還說，高雄是陳菊一手帶大結果被人「騙走」的孩子，於是要再讓民進黨把這個孩子「搶回來」。一切的思維與運作手段，都將高雄視為民進黨的財產、民進黨的所有物，一切的利益也是以民進黨做為考量，而不是從生活在高雄這塊土地上的市民與人民的角度出發。

而蔡英文這樣以自身利益與黨派利益為考量的出發點，也早已經在近幾次的選舉罷免與公投案之後，從地方縣市擴張到全國。全國各地的房價水漲船高，何嘗不是政府帶頭在炒地皮？而類似高雄這次從國營事業與民間企業要到的所謂「善款」，又何嘗不是官與商之間，之後還能一起賺大錢的默契？雖然也有建商跳出來說，他們捐給高雄只是因為有認同和情感，與政治無關。但就像許多人質問的，如果今天是新北或台中向台電開口要建設經費的捐款，台電會不會這麼大方給8000萬；如果今天不是陳其邁當市長、不是民進黨執政，國營事業和民間企業還會不會湊出這4.5億？這筆經費到底是因為高雄市民、人民所以籌到，還是要看現在誰當家？

（作者為口譯工作者）

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