看到顏清標送醫住院 高金素梅心疼曝近況：身體難承受國家機器輾

台中第二選區投票進入最後倒數，國民黨候選人顏寬恒父親、大甲鎮瀾宮董事長顏清標疑因被問及母親祖墳問題、氣到血壓飆高送醫。由於有鄉民質疑此事是顏家刻意來洗版，網路還傳出「陰謀論」，無黨籍立委高金素梅昨(7日)在廣播節目中直言「標哥又不是陳水扁」。此話一出引發網友討論，有人就說「說的真好」、「哈哈哈，一針見血」。

關於顏清標的住院消息，節目《千秋萬事》主持人王淺秋表示，「網路居然現在很多『陰謀論』，說是選舉手法，你看起來這場選戰是冷血到底嗎？」高金素梅則說，「標哥又不是陳水扁，你還記得嗎？民進黨當然最會善用這種事情的，我剛剛說我前幾天看到標哥他氣色已經不好，請他好好休息，今天就這樣（住院）」。

高金素梅透露，前幾天自己看到標哥時，其實他氣色不好，自己非常擔心，一直跟他說好好休息，這兩天讓我們來，他也不要操勞，「我剛剛聽孫子說現在血壓降了一點，因為是高血壓飆得非常高，所以緊急住院，目前狀況好一點 ，醫生希望他能留在醫院休養。」

高金素梅的言論曝光後，引發不少網友討論，其中《Yahoo》相關新聞底下有超過200則留言，有人就說「一句話打趴民進黨」、「這酸得太有水平了」、「果然是高金俠女」、「過分了吧」、「人在做天在看」。