宜蘭地檢署昨日指揮廉政署搜索宜蘭縣政府等30餘處，並帶回宜蘭縣縣長林姿妙等人約詢，今日（14日）凌晨4時47分，林被送至地檢署複訊中，直到上午9時12分才被無保請回並離開地檢署。此案引發外界關注，不少人做政治聯想。無黨籍立委高金素梅則表示，她雖不清楚民進黨會怎麼做，但是民進黨一定會極盡手段去做一件事，這點從新竹縣市合併可見。

香港媒體《中評社》今日報導指出，針對宜蘭縣政府遭檢調突襲式搜索，林姿妙遭到約談，是否民進黨為2022縣市長選舉展開的動作？高金素梅受訪表示，對此她不清楚，不便發言。

被問到地方派系是否將成為民進黨2022鎖定的焦點？林姿妙完下個目標是否為雲林張家？高金素梅表示，她不清楚民進黨會怎麼做，但民進黨一定會極盡手段去做一件事，就她所知，新竹縣市合併就是以政治為考量，去年底的四大公投案，民進黨也是將一黨命運擺在人民之前，就是要與人民做對。

至於國民黨如今的弱勢能否對民進黨豈到監督作用？高金素梅回應，她本身並不是國民黨籍所以也不知道國民黨會怎麼做，她就是自己一個人，能說能做就盡量做，至少她會負責任去做，她對立委這個工作是非常負責任去做的。