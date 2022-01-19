年關將近，民進黨今公布內部有關防疫民調顯示，民進黨副祕書長林鶴明轉述民進黨祕書長林錫耀表示，對於防疫是否升到三級，5成6認為不需要、3成7認為需要。

民進黨今中常會，祕書長林錫耀在黨務工作指出，黨內民調顯示，本土疫情持續有案例，針對防疫是否升級，5成6認為不需要到三級，3成7認為需要。

至於有國家倡導共存或是清零，林錫耀說，民調指出，3成4認為要清零、5成7能接受跟病毒共存，無意見是8％，顯示民眾對防疫觀念有開始轉化。

林鶴明轉述，主要原因是，疫苗大家都打了兩劑，第三劑也陸續施打，疫苗充足、政府的防疫工作已經運作兩年，都有了經驗，變種病毒雖有不少本土案例，且多數為輕症，致死率沒那麼高，甚至沒有甚麼嚴重症狀，不像以前感染者有那麼高死亡率，加上現在防疫相關運作已有一定常態，這讓民眾對於現在疫情有新的了解，就是轉變的原因。

林錫耀也呼籲，高風險群聚還是要避免，防疫工作要落實，不是說不要防疫了，一切要謹慎小心，不能因為沒有準備好防疫而影響到生活。