立法院修憲委員會日前正式將初審通過的18歲公民權修憲案送出委員會，提請院會討論；院會討論前，須交由黨團協商。對於是否同意公民權下修到18歲，有高達6成的網友表示非常不同意；同時，有超過5成網友認為，相較於公民權下修到18歲，應該優先推動不在級投票修法。

入口網站《YAHOO》以「你是否同意公民權下修到18歲？」為題，進行網路投票，投票時間為1月25日至29日，截至25日晚間7點，已有1千多名網友參與投票，結果顯示，非常同意的有17.7%，還算同意6.1%，不太同意13.5%，非常不同意60.5%，另外有2.2%網友沒表是明確意見。

網友投票結果。(圖 翻攝自YAHOO)

對於是否同意不在籍投票的部分，有51.2%網友表示非常同意，還算同意19.1%，不太同意7.5%，非常不同意19.6%，另外有2.6%網友未表示明確意見。至於「18歲公民權」與「不在籍投票」何者應該優先？認為「18歲公民權」優先的有13.1%，認為是「不在籍投票」的則有55.9%，兩者應並進6.8%，兩者都沒有幫助22.4%，另外有1.8%網友沒表是明確意見。

此外，國民黨智庫24日邀請學者專家與立法委員舉行「憲政改革議題面面觀公聽會」。談到18歲公民權下修，國民黨立委李貴敏表示，民進黨屢次用議題來分化台灣人民，從年金改革時搞世代、職業、階級仇恨，現在要用年齡來分化搞仇恨，有必要嗎？